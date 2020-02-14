大陸新冠肺炎疫情全球肆虐，由於症狀與一般感冒太過類似，很難第一時間被明顯確診。現在大家除了戴口罩、勤洗手，提升自身免疫力，也被認為是對抗病毒的關鍵之一。最近，武漢一名女護士，不幸被感染新冠肺炎，確診後自己居家隔離對抗病毒，結果在11天後神奇康復了，檢驗為陰性，已確定排除感染。她在微博分享10字康復秘訣，那就是「按時服藥，喝雞湯補營養。」

武漢當地一名護士賈娜，日前不幸被確診感染新冠肺炎，於是她開始居家隔離。在隔離過程中，她完全遵守醫師的囑咐，「回家做個『三好學生』，吃好、睡好、心態好。」不但堅持按時吃飯、規律作息，透過合理飲食和休息，以增強自身抵抗力，同時遵照醫囑服藥。結果結過11天的居家隔離，賈娜再度複查時，檢驗結果為陰性，電腦斷層顯示，肺部已恢復正常。

回顧自我隔離的11天，賈娜認為吃的東西一定要營養健康，她過去的11天，熬過雞湯、魚湯、排骨湯等，早上會喝瓶熱牛奶，她提到：「免疫系統正在和病毒打仗，沒吃飽飯怎麼行」。

另外，賈娜每天都會用75%的酒精噴被子和衣服，每天開窗通風至少2次，每次半小時，用洗手液勤洗手，按時服藥。現在終於康復的賈娜，又能返回工作崗位，她說希望能趕快回到醫療前線支援，多分擔一些工作照顧病人，「我覺得特別踏實」。

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(中時電子報)