王樂妍在舞台劇《偽婚男女》首輪演出與王承嫣（小蠻）配對，加演場則與趙逸嵐（小八）搭配，她「前女友」小蠻昨(13日)宣布結婚，王樂妍滑臉書看到時簡直嚇傻，「替她開心，交往七年真的很不容易。」立刻傳訊息恭喜小蠻「哇哇哇哇！愛人恭喜你，步入人妻行列」，也獲小蠻回應「謝謝愛人。」

王樂妍坦言，自己對於「婚姻」二字沒有像小蠻那樣大膽且有種，但又說：「說不定遇到對的人，會有想閃婚的念頭。」再問現實生活單身的她現在有無對象？王樂妍直說，「現在的另一半是小八！」為戲宣傳相當賣力。

《偽婚男女》四月即將加演。

王樂妍自認在愛情上屬於一見鍾情款，若看到對方第一眼讓我有來電感覺，會想再進一步認識，又說，「若第一次碰面感覺普通，就會放慢認識的節奏。」而她在舞台劇《偽婚男女》裡，與小八也屬一見鍾情，被小八狂丟直球猛追，兩人在戲裡將有女女吻戲，王樂妍說已經等不及想吻小八的唇。

此外，王樂妍在情人節前一天與方馨、楊雅筑及《女力》劇組人員聚餐共度情人節，笑說自己的情人節不孤單，戲外有好友陪伴，戲中有小八在情人節這天對她告白，很幸福。故事工廠舞台劇《偽婚男女》4月3日起一連三天在城市舞台為愛加演。售票請洽兩廳院。

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(中時電子報)