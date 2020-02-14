立法院長游錫堃今天召集朝野協商，敲定本屆第一會期開議日為2月21日，當天將邀行政院長蘇貞昌率閣員進行施政方針報告，並備質詢；同時，為因應新冠肺炎，此次施政報告也須針對疫情提出說明。且各黨團經協商後也同意在開議前，針對力促台灣加入WHO一事擬出立院共同聲明，預計開議日當天通過。

游錫堃今下午邀集民進黨、國民黨、民眾黨及時代力量四黨黨鞭，針對立院開議日及新冠肺炎疫情因應作為進行朝野協商。其中，針對開議日，在各黨團有共識情況下，快速敲定於下週五、2月21日開議，當天將邀請蘇貞昌進行施政方針報告，其中也必須包括針對政府對新冠肺炎的防疫機制做出說明。

游錫堃表示，在完成施政方針報告後，隨即再由8位朝野政黨代表質詢行政部門，屆時將由民進黨派4人、國民黨2人、民眾黨1人、時代力量1人代表質詢。

在推動台灣加入WHO的共同聲明部分，由於各黨團黨鞭均認為有必要，因此很快速的擬出結論，確定各黨推派1名代表，在2月20日開議日前一天下午5點前，擬出立法院的共同聲明，並於21日開議當天完成宣讀，對此向國際發聲，力促台灣能有機會加入WHO。

(中時 )