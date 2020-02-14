《Pokémon GO》2020 年首場線下活動「寶可夢點亮2020台灣燈會」結束(2/9-2/9)之後，身為寶可夢訓練師的你，頓時備感空虛嗎？《Pokémon GO》官方已宣布，年度情人節活動今(14)日起正式起跑，粉紅色的寶可夢在野外、團體戰及蛋中出現率將會提高，讓你打開《Pokémon GO》就看見滿滿的粉紅泡泡！

根據《Pokémon GO》官方部落格，2020年度情人節活動細節如下：

一、活動時間：台灣時間2020年2月14日（星期五）8:00～2020年2月17日（星期一）22:00

二、活動內容：

1.粉紅色的寶可夢在野外、團體戰及蛋中出現率將會提高。此外，還會出現在田野調查的課題中。也有機會在野外遇見異色吉利蛋喔。

1.孵蛋：小福蛋、皮寶寶、寶寶丁、愛心魚、大舌頭、無畏小子、迷唇娃、多邊獸等粉紅色寶可夢以及其他寶可夢，都能從7公里蛋中孵出。還有機會孵出異色小福蛋。

2.獎勵內容：(1)一般誘餌模組的效果延長為6小時。(2)捕捉寶可夢時獲得的糖果將會加倍。

3.服裝道具：新增愛心魚上衣、破洞牛仔褲和鞋子還有滾滾蝙蝠耳環等情人節主題換裝道具。

四星團體戰：大舌頭登場

情人節活動期間，將舉辦限時大舌頭團體戰日，將在台灣時間2020年2月15日（星期六）14:00～17:00 舉行。學會「泰山壓頂」的大舌頭將於4星團體戰現身。在活動期間內旋轉道館的轉盤，最多可獲得5張免費對戰入場券。包包裡一次只能放一張免費對戰入場券，請先用完一張再領取下一張。幸運的訓練家還有機會遇見異色大舌頭！

在年度情人節活動過後，還有先前官方就已經宣布過的二月社群日(Community Day)以及年度Pokémon Day活動即將到來。二月社群日主角經訓練家投票選出後，是獨角犀牛，社群日(11:00~14:00)當天(16:00以前進化)可以學會社群日特殊招式「岩石炮」；而為了紀念首款寶可夢系列遊戲『ポケットモンスター 赤・緑』（寶可夢 紅/綠）於 1996 年 2 月 27 日上市，每年的 2月 27 日被訂為「Pokémon Day」，為了歡慶這一天，官方已公布豐富的慶祝活動，活動時間是台灣時間 2 月 26 日 5:00 起至 3 月 3 日 5:00 止，詳情可前往《Pokémon GO》官方部落格或查詢以下文章連結。

(中時電子報)