市場研究機構TrendForce表示，新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情對於記憶體產業的生產未造成影響，加上客戶端庫存仍然不足，預計第一季DRAM價格維持上漲格局，且中國資料中心的需求可能因疫情而受惠。

TrendForce發表2019新冠肺炎(COVID-19)疫情對全球高科技業影響深度評析。在全球記憶體業方面，TrendForce表示，從供給端來看，目前DRAM及NAND Flash廠商在中國的工廠，如三星西安廠、SK海力士無錫廠、長江存儲、長鑫存儲、福建晉華等，生產上都沒有受到影響，原因在於半導體工廠大多已經高度自動化，人力需求不高。

再者，原物料在中國農曆年前已有備料，短期內不致短缺。交通運輸方面，在中國的半導體工廠都有申請特殊通行證，即使在封城期間在中國境內都能順利通行。

TrendForce指出，記憶體產業的特性是除非遇到全球系統性風險，否則廠商不會貿然減產，加上客戶端庫存仍然不足，即使下游客戶現階段面臨缺工/缺料的問題，仍會維持一定採購力道。因此，第一季DRAM價格依然維持上漲格局。

需求端方面，TrendForce指出，疫情對現階段整體伺服器出貨影響並不明顯，只有PCB供應可能會有約兩周遞延，但由於相關業者在農曆年前都有提前備貨，因此目前影響有限。值得一提的是，中國資料中心的需求因為疫情而有受惠，例如騰訊受惠於遠距教學需求，字節跳動也因為流量增加帶動需求增長。

(時報資訊)