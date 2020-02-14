滙豐13日表示，該行將大陸今年首季GDP增長預估從5.8％下調至4.1％，而全年GDP增長預估從5.8％下調至5.3％，原因在於新冠肺炎疫情造成的影響，

據路透報導，滙豐表示，大陸旅遊、貿易、供應鏈和其他行業已經開始感受到疫情的影響。

滙豐還將今年全年全球經濟增長預估從2.5％下調至2.3％，滙豐指出，預計第一季受到的衝擊最大，隨著時間的推移情況將會有所好轉。

(旺報 )