新冠肺炎衝擊 匯豐下調陸Q1 GDP成長至4.1％ 15:162020/02/14 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 滙豐13日表示，該行將大陸今年首季GDP增長預估從5.8％下調至4.1％，而全年GDP增長預估從5.8％下調至5.3％，原因在於新冠肺炎疫情造成的影響， 據路透報導，滙豐表示，大陸旅遊、貿易、供應鏈和其他行業已經開始感受到疫情的影響。 滙豐還將今年全年全球經濟增長預估從2.5％下調至2.3％，滙豐指出，預計第一季受到的衝擊最大，隨著時間的推移情況將會有所好轉。 (旺報 ) #gdp #今年 #大陸 #影響 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情嚴峻 BAT無奈在家辦公 04:102020/02/10 全球財經 疫發不可收拾 陸四大直轄市封管 04:092020/02/11 焦點新聞 防控疫情 陸資金多管道補血 04:102020/02/11 焦點新聞 廣州深圳 可徵用民宅防控疫情 19:052020/02/11 兩岸 疫情黑天鵝來襲 A股反迎機遇 04:092020/02/12 焦點新聞 大陸經濟染疫 外資下修GDP增速 04:102020/02/12 財經要聞 彰化銀行因應新冠肺炎疫情 推出六大紓困方案 20:052020/02/12 財經 2020武漢風暴》習3度召開政治局常委防疫會議 首要目標：穩經濟 20:092020/02/12 兩岸 坐等瘟神離開 A股有望衝一波 04:092020/02/13 焦點新聞 不怕疫情影響房地產 他預期大台中房市未來5年將持續爆發 17:242020/02/13 生活 財經熱門新聞 獨家》震撼！華航祭無薪假 開放留停 - 財經 每日一千萬片 蘇揆：台灣成為世界第二大口罩生產國 - 財經 - 工商 疫情影響半導體業？台積電大陸員工曝現況 - 財經 台股超跌！反彈秀未完待續 - 財經要聞 - 工商時報 星宇遭肺炎搞慘了？網1句分析大驚 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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