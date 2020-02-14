新冠肺炎疫情爆發後，觀光等產業受到影響，行政院長蘇貞昌今日視察口罩機設備生產線，他表示，一年期600億特別預算，需要雨露均霑，不只是觀光、旅宿、運輸等產業，還要擴及內需、餐飲、夜市、文化、展演等等面向。

蘇貞昌指出，碰到新冠肺炎這麼嚴峻的疫情，政府第一時間是防疫，第二步就是紓困，第三步就是振興。這三步驟有些其實都已經同步在進行。

行政院將提出因應新冠肺炎的特別條例與特別預算，蘇貞昌認為，一年期600億特別預算，要方方面面要雨露均霑，要周到、周延、有效，給各行業，不只是觀光業、旅宿業、交通的陸海空，甚至於內需產業、餐飲、商圈、夜市，我們都做。抵用券除了抵用內需產業外，像文化產業、展演、表演這些面向。

他強調，有句話說，乾旱時期就是水庫清淤的好時機，所以就趁現在，把很多夜市、商圈平常要建廁所、要改變集水、排水設施，因為生意好不方便做，這個時候政府大大補助、大大動工，一方面刺激經濟，一方面當疫情過後，人潮又擁出來，我們看到，經過艱難反而更好，這也是我們振興產業。

蘇貞昌也表示，有些司機、員工，他可以進一步進修，進一步加強用新的科技，用數位來經營，這也在相關產業的方方面面。至於業界因為平常繳稅的負擔，或者評估的時候從嚴，這個時候都從寬認定，盡量讓產業都看到政府的誠意，而且政府會出最大的力，讓台灣經過這個嚴峻的疫情後，還能更好。

行政院下周將提出特別條例，蘇貞昌表示，立法院邀請他去施政報告時，他會針對疫情提出完整報告，讓每個人知道大家是同一國，利害與共、休戚與共，大家體諒幫忙，一定能度過難關。

(工商 )