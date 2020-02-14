金曲歌后蔡健雅（Tanya）將於5月9日在台北小巨蛋舉行《給世界最悠長的吻》2020巡迴演唱會，也是她五度攻蛋，14日中午開賣在5分鐘全數售罄，蔡健雅感謝大家支持，近期相當關心防疫的她也po文：「謝謝也辛苦在這段時間的大家，雖然人心惶惶，我們還是要保持鎮定，團結，祈禱我們的地球找回安寧和平衡。」她不忘提醒大家戴口罩、勤洗手、人與人保持適當的距離，「保持安全的距離，是為了以後長久的擁抱！」勉勵大家一同加油。

蔡健雅原預計今年初和旅伴飛往摩洛哥采風、巴黎慶生，因新冠肺炎疫情影響行程喊停，第一次沒有生日出外趴趴走，她覺得非常時期必須順天應人，保護自己也是保障他人，並待在家陪兩隻愛貓「舒碧」和「嚕路」。

蔡健雅《給世界最悠長的吻》演唱會14日開賣5分鐘內售罄。（大地風提供）

13日她PO出數張照片，抽空前往拜訪鹿港小鎮時，無意間發現本土特色小店，讓她驚呼「是寶藏」，並開心和網友分享：「每道菜和甜點都有特色和故事，好用心！」此外也購買許多盤子收藏，而店員看見她更熱情喊她本名「建雅」，她笑說「怎麼兩個字叫起來很不像自己名字」，但也感受滿滿人情味，笑說「店員非常貼心親切，很熟吼！」

此文PO出後，包括來自高雄、台中、星馬、甚至英國的粉絲，紛紛請求蔡健雅來開唱外，更拍胸舖報名當地陪，也有位在餐廳巧遇蔡健雅的女粉絲說：「真是太幸運了，還意外入鏡～覺得可以去買樂透！」

因疫情讓社會大眾不安，蔡健雅感性地說：「正因為最近發生的事，讓我更迫不及待能在演唱會和你們一起得到安慰。慶幸有音樂陪伴我們，擁抱我們。大家保重，多洗手，我們5月9日見」，再次感謝站在第一線的醫護人員，希望大家一起加油、戰勝病毒。

(中時 )