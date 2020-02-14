台中市交通局長葉昭甫以創意拚實力，被視為市長盧秀燕團隊顏值高的首長，為了台灣燈會宣傳露一「手」。（盧金足攝）

台中市交通局長葉昭甫（左二）規劃台灣燈會「鐵路加接駁」，到主展區搭高鐵、台鐵超方便，還有8條接駁車路線直達，遊客從「后里火車站」一出站，即可立馬搭接駁車前往主展區。（盧金足攝）

2月14日情人節，台中市長盧秀燕團隊顏值超高的交通局長葉昭甫，為了鼓勵遊客看台灣燈會多搭接駁車，撩下去上演「

情人視角」的牽手畫面，雖然看不到正面照，只有左手向後牽著另一人的手，浪漫指數破表，很多人直呼「冒出粉紅泡泡」、「要暴動了！」葉昭甫表示，年輕同事想點子，宣導搭大眾運輸接駁車，依不同站別贈送粉紅色和紫色接駁車環

，因材質佳，可利用做為書籤，網友敲碗，「要看帥局長正面」，只靠背影露一「手」宣傳燈會，為已700多萬人參觀人次，再擴大宣傳效果。

盧團隊中，葉昭甫身負包括年底即將全線通車的捷線綠線，還有各大交通建設，只有數月準備的2020台灣燈會交通更是大考驗，除了位在文心森林公園副展區，主展區因在后里森林園區與馬場，交通接駁順暢，影響遊客觀賞意願與口碑，規畫「停車場旁就是接駁站」，民眾停車後可轉乘接駁車至展區，配合燈區配置，規劃南、北兩處轉運站。

為宣傳民眾多搭接駁車，葉昭甫特別拍攝「情人節最佳動作祕笈解析」，畫面是他穿著繡有「交通局長葉昭甫」背心制服，在往前走時，左手緊牽另一人的手，場地就在交通局走廊拍攝「零費用」，馬上有大效果。

網路貼文時，特別加註：頭也不回的決心，展現「跟我走」的霸氣，在手部說明為「將伸向後方緊握溫柔的45度」，亮點是「袖口還捲著，因為再忙也要陪你去看燈會」、最吸睛的牽手處則註明「拿限量版接駁手環，套牢彼此的心」。

交通局宣傳台灣燈會大眾輸運，由葉昭甫當背影主角，搭情人節話題，除了來份浪漫的燭光晚餐，歡迎搭接駁車手牽手逛燈會，各式花燈絕對是愛苗滋長戀情升溫的最佳幫手。

葉昭甫說，民眾平時搭接駁公車就有接駁手環，區別返程時別搭錯車，而情人節增加更佳的紙質，製成愛的接駁手環，在各接駁站起站首班車開始發送限量燈會主視覺手環，到站時這手環可做成台灣燈會回憶版的書籤。

交通局提醒，接駁手環將在「起站」發送，其中，「粉紅色」在南轉運站乘車，「紫色」於北轉運站乘車，接駁車未班車晚上11點半，手環、書籤一次擁有，收藏燈會專屬回憶，引來台中市文化局「文化小尖兵」及台中市環保小編「台中好環保」留言熱烈回應，有網友表示「想知道局長是牽誰的手」。

由於葉昭甫是以背影示人，熱情網友按讚數暴棚時，是否要轉身正面亮相？葉昭甫笑著說，只要對台灣燈會宣傳有幫助，他全力以赴，讓很多網友超期待。

(中時 )