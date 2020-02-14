新冠肺炎疫情尚未趨緩，部分民眾擔心房市受疫情影響產生波動。對此，中信房屋依據過去一年六都各行政區房價，統計出六都「價穩」行政區，這些區域受市場利空波動對房價影響較小，適合追求不動產穩定的購屋族。

台北市，文山、北投整體居住環境較為單純，深受文教或退休族群的喜愛。實價資料統計住宅大樓成屋單價約在50多萬左右，是六都價穩區中價格最高的區域。

新北市，汐止、三峽、泰山、蘆洲、淡水等區域，大部分具有新興發展話題性。除了汐止和蘆洲因比鄰北市，成交單價站上3字頭之外，其餘3處因為距市中心較遠，且部分區域目前未有捷運貫通、通勤時間較長，都還能找到2字頭房價。

桃園市，平鎮、八德分別緊鄰中壢區和桃園區，是近年市政府大力發展建設的區域，區內就業機會多、人口持續攀升，房地產價量有基本盤支撐，再加上住宅大樓成屋CP值高，購買門檻低，長期以來是在地首購族的喜愛。

台中市，南區、北屯、西屯、大里與太平區內人口眾多是支撐房價穩定的主因，再加上物件選擇多、市場競爭，以自住為大宗，房價得以維持穩定格局。

台南市，北區、永康近年市府積極進行開發整併活化用地，利多話題不斷，生活機能完善、房價基期低，近年房價有溫和上揚走勢。

高雄市，新興、苓雅、鼓山、三民是早期工商發展、人口聚集的地區，也是目前房市交易的熱區。去年高雄房市一飛沖天，房價難有調降的空間，但由於高雄長期人口外流嚴重，房市發展略顯溫吞，房價要大幅調升相對不易。不過這幾處還有發展空間，未來應會以溫和、低波動的方式緩步成長，對期待資產穩定的族群來說是不錯的選擇。

六都住宅大樓價穩區。(圖／業者提供)

仔細觀察南北價穩區可發現，雙北幾乎都位於市區邊陲地帶，台中、台南與高雄則位於市區核心內。中信房屋研展室副理張漢超指出，北部核心區域房價波動大，對風吹草動較為敏感，而中南部核心區域因有買氣撐盤，房價波動反而較穩的現象。

不過談到疫情對房市的影響，張漢超認為需等到第一季後才會較為明朗，民眾對房市、房價毋須太過悲觀恐慌。如果區域基本面具有發展性、物件本質亦相當不錯，那麼就不需太過擔心房市短期內的波動變化。

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(中時電子報)