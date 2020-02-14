位於東非的衣索比亞南部、肯亞部分地區正遭受蝗災入侵，蝗蟲數量龐大數十年僅見，眼見數十億蝗蟲大軍進逼當地糧倉，卻只有零星8架飛機可噴藥，讓專家急得像熱鍋上螞蟻。

「華盛頓郵報」報導，這批蝗蟲遠看像是滾滾濃煙，接近後這數十億蝗蟲大軍又像難以數計的雨點，這種聖經裡惡名昭彰的生物瀰漫天空，猶如惡運蔽日。

● 聖經蝗害景象成真 近兩千萬人恐缺糧

在飽經戰亂的葉門與索馬利亞，政府控制區外的地帶成了蝗蟲大軍的溫床，與氣候變遷導致的印度洋聖嬰現象帶來季節異常的降雨，讓這個區域更利蝗蟲滋長。蝗蟲吞噬農田、市場無物可賣、牲口無物可吃，非洲東部已有約1900萬人面臨高度食物短缺危機。

在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴的聯合國糧農組織（FAO）害蟲防控專家巴耶（Bayeh Mulatu）說：「我們唯一的選項就是把牠們全殺光。」衣索比亞北部1954年也遇過程度類似的蝗災，當時蝗蟲摧毀近乎當地百分之百的綠葉植被，加上又遇乾旱，發生長達一年飢荒。

儘管科技已有進步，但控制蝗害仍不樂觀，因為大量的蝗蟲在葉門與索馬利亞沿岸平原的沙地孵化，衣索比亞卻只有3架可用的飛機能噴藥，肯亞也只有5架。蝗蟲大軍正逐日進逼位於東非大裂谷（Great Rift Valley）的衣索比亞糧倉。

● 幾無空中噴藥能量 助長超完美蝗害

空中噴藥的最佳時機是蝗蟲大軍還停在地面，由於蝗蟲是冷血生物，在白天變暖前幾無活動力，因此清晨是最佳噴藥時機；可不幸的是，頻繁的晨雨多次阻礙空中噴藥，等飛機升空時，蝗蟲大軍早已在空中。

衣索比亞政府雇請私人公司的噴藥飛行員說：「牠們靠上升氣流飛達3000英尺高，數量多到能阻塞飛機進氣口，其實這樣很危險。」近期某日，當這名飛行員結束噴藥任務後，飛機全身已滿是蟲擊的黏液，多到連擋風玻璃都已看不清楚。

聯合國表示，應立即投入7600萬美元增強當地空中噴藥能力。

巴耶說：「蝗蟲大軍猶如遇到天時、地利、人和，2020可謂蝗害之年；我們不能坐以待斃，若然整個區域都會被蝗災吞沒，就會變成一個很大、很大的危機。」

(中央社)