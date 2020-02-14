嘉義市長黃敏惠（左）送洋桔梗，議長莊豐安（右）收到花，回贈巧克力。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（中）送洋桔梗給議員們，祝情人節快樂！（廖素慧攝）

嘉義市種植約4.42公頃的洋桔梗，正值花開季節，14日市議會開臨時會，議員們聚焦關注新冠肺炎的疫情，市長黃敏惠送議員們洋桔梗祝情人節快樂，促銷嘉義在地花農種的好花，議長莊豐安贈送巧克力，府會洋溢過節氣氛。

市府建設處長陳光興說，嘉義市花卉種植面積約40.62公頃，包括菊花5公頃、夜來香8.2公頃、洋桔梗4.42公頃及香石竹3.9公頃，目前是洋桔梗產季，花農用網室栽培，花況良好，今年市場價格1支約15至40元，比去年的花價好。

陳光興說，嘉義市的洋桔梗主要是內銷，布置會場空間、花藝教室、居家插花等用途，它的花語是「不變的愛」，花形高雅，花色濃淡皆有，好搭配，很受喜歡。

14日議會臨時會開幕，蔡榮豐、張秀華、陳姿妏、李奕德、蔡文旭、張榮藏、黃思婷、傅大偉、戴寧等10多位議員，接力發言，聚焦關心新冠肺炎疫情發展，口罩、酒精、衛生紙等物資的動向，各醫療院所防疫措施現況，對觀光業的衝擊及採取的應變之道。

議長莊豐安總結指出，17日進行疫情專題討論，黃市長、市府衛生局、建設處、觀新處、教育處等單位各報告10分鐘。

黃敏惠「有備而來」，一散會，隨即一一送議員及議會員工洋桔梗花，祝賀情人節，莊豐安則送巧克力，大家互祝情人節快樂，現場變得輕鬆愉快，洋溢過節的氣氛。

(中時 )