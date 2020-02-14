台中市政府攜手東海大學，推動「東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫」，盼營造親水環境。（林欣儀攝）

為有效改善東大溪水環境，台中市政府攜手東海大學，共同推動「東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫」，盼透過礫間淨化設施打造親水區域，14日動工。市長盧秀燕除感謝中央經費支持，更期許將改善後的東大溪水域送給市民當情人節禮物。

盧秀燕與東海大學校長王茂駿、立法委員楊瓊瓔等人為工程動工。盧秀燕指出，東大溪幾10年來承受東海商圈生產的廢水，水質惡臭讓師生都敬而遠之，市府雖致力於改善，但受限經費、土地等問題，效果一直有限，這次獲環保署經費支持、東海提供土地，盼截流上游汙水並淨化，同時營造親水環境。

王茂駿表示，學校樂意提供民眾踏青、旅遊場域，也積極投入心力與周邊居民共同探討東大溪環境改善問題，未來將結合生科、環工及景觀、建築等科系，利用此親水場域帶動師生調查研究與實作、學習，盼達到生態永續、環境教育目的。

水利局強調，水質改善工程將在確保防洪安全的前提下進行，除建設礫間淨化池模等水質淨化現地處理設施，也將鼓勵上游攤商裝設油脂截留器、從源頭減少汙染，同時在周邊掛設貓頭鷹巢箱、復育本土種薔薇等，營造生態環境，並協助相思林更新。

(中時 )