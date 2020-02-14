愛買挺農民！有機蔬菜、鳳梨釋迦快閃優惠 15:362020/02/14 工商 劉馥瑜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 （愛買將於本周末2／15、2／16兩天，推出有機蔬菜、鳳梨釋迦優惠，邀民眾一起挺農民！圖／愛買提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 量販通路愛買14日宣布，受新冠肺炎疫情影響，各級學校延後開學，部分供應學校營養午餐的有機菜農銷售受影響，另外，原先外銷大陸市場的水果也受波及，愛買將於本周末（2／15、2／16）兩天，推出有機蔬菜跟鳳梨釋迦優惠，邀民眾一起用行動力挺台灣農民。 愛買表示，2／15、2／16兩天，門市指定有機葉菜原價每包39元，特價2包49元；另外，台東鳳梨釋迦高達97％比重外銷大陸，目前有4,000多噸鳳梨釋迦待銷，愛買原先販售鳳梨釋迦每顆原價120元，本周末下殺每顆69元，相當於58折。 (工商 ) #愛買 #鳳梨釋迦 #有機蔬菜 #優惠 #兩天 也許您會感興趣 推薦閱讀 未來兩天北京空氣中重度污染 預計14日轉好 22:272020/02/11 兩岸 台積電領漲 帶動台股連兩天反彈 09:202020/02/12 財經 東森購物號召千萬會員力挺小農 「台東綠寶石」將開賣 15:452020/02/12 生活 因疫情滯銷 陳吉仲明首登電視購物叫賣鳳梨釋迦 20:252020/02/12 生活 防疫期間吃有機蔬菜 家樂福消費滿300元送1把 14:182020/02/13 消費 疫情影響鳳梨釋迦外銷 陳吉仲上購物台叫賣 14:562020/02/13 生活 連兩天繞台 美軍P-3C反潛機上午出現台灣南方上空 15:472020/02/13 政治 王令麟助攻 鳳梨釋迦東森首賣狂銷逾三萬台斤 17:262020/02/13 生活 珍煮丹情人節超甜優惠 身分證「中3碼」享買一送一 19:212020/02/13 生活 因應疫情 陳吉仲攜電商叫賣 04:102020/02/14 金融．稅務 財經熱門新聞 獨家》震撼！華航祭無薪假 開放留停 - 財經 陸復工爆發群聚感染 重慶一公司已封樓隔離 - 財經 - 工商 疫情影響半導體業？台積電大陸員工曝現況 - 財經 無薪假風暴》祭減薪、無新假止血！ 疫情重創航空業 - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。