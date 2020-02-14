量販通路愛買14日宣布，受新冠肺炎疫情影響，各級學校延後開學，部分供應學校營養午餐的有機菜農銷售受影響，另外，原先外銷大陸市場的水果也受波及，愛買將於本周末（2／15、2／16）兩天，推出有機蔬菜跟鳳梨釋迦優惠，邀民眾一起用行動力挺台灣農民。

愛買表示，2／15、2／16兩天，門市指定有機葉菜原價每包39元，特價2包49元；另外，台東鳳梨釋迦高達97％比重外銷大陸，目前有4,000多噸鳳梨釋迦待銷，愛買原先販售鳳梨釋迦每顆原價120元，本周末下殺每顆69元，相當於58折。

(工商 )