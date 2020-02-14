印度總理莫迪推動「潔淨印度」（Clean India）計畫，在各地蓋了許多廁所，但維護出現問題。一項官方調查顯示，德里的公共廁所有55%完全無法使用或非常骯髒。

印度住屋與城市事務部（Ministry of Housing and Urban Affairs）公布的報告指出，調查全德里1175間公共廁所，有654間公共廁所（約55%）完全無法使用或非常骯髒。

這項調查是在去年11月進行，針對德里的1175間公共廁所進行調查，其中945間位於東德里市政機構、北德里市政機構、南德里市政機構、新德里市政局和德里大營等行政區管轄，其他230間社區廁所與公廁則在其他地方政府機構之下管轄。

報告說，管理最好的是新德里市政局，在抽樣調查的111間公廁中，只有7%的公廁無法使用或非常骯髒，有52%公廁非常乾淨，12%的公廁維護非常好。

報告顯示，東德里市政機構管轄的公共廁所維護最糟，在抽樣的191間公廁中，有76%無法使用，18%非常骯髒，這意味著有高達94%的公廁無法使用或非常骯髒。

其次，是北德里市政機構所轄公廁，抽樣的262間公廁中，有74%不能使用或非常骯髒；南德里市政機構所轄範圍，也有358間公廁被抽樣調查，其中有24%不能使用或非常骯髒。

東德里、北德里和南德里市政機構都是由中央政府執政黨印度人民黨（BJP）所管轄，但BJP卻未對莫迪提出的「潔淨印度」政策做出相應的關注。

特別的是，東德里市政機構和北德里市政機構都曾獲頒「無隨地便溺」（open defecation-free，ODF）證書，這些市政機構官員都以此證書來反駁上述報告。

多年參與公共廁所審查的非政府環保組織「行動援助」（ActionAid）成員辛赫（Indu Prakash Singh）告訴印度斯坦時報（Hindustan Times），市政機構過去幾年建造了許多公廁，但卻沒有錢維修，且這些公廁都沒有警衛、清潔工等，公廁的水龍頭、洗手台，甚至門等裝置都會被盜，這代表官方興建後無心維護。

印度住屋與都市事務部已把這份報告交給相關單位，希望負責維護管理的機構採取糾正措施。

(中央社)