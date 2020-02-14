台北市都市計畫委員會昨增訂會議注意事項，將針對不理性的陳情民眾暫停受理其發言2個月，宛如PTT平台中「水桶（禁止發言）」處罰，挨批箝制言論自由，都發局今澄清，增訂規則僅會針對經多次勸導仍不遵守、有激進不理性行為的民眾，且並非永久禁止發言。

都發局表示，近年都委會會議中曾發生民眾於會場噴灑滅火器，企圖阻止會議進行；去年更有部分非土地權利關係的陳情人，經多次勸導仍未能遵守會場秩序，甚至有辱罵委員、摔擲物品、擾亂會場秩序等不理性行為。

因此，此次增訂民眾違反會議秩序規定或有其他妨礙會議進行情事者，都委會可請示會議主席同意後，自會議次日起60天暫停受理其發言登記。

都發局進一步說明，都委會會議均開放旁聽、錄音、錄影，至於會場不得喧嘩等規定，是依內政部相關會議規範以及一般會議通案規定處理，若民眾因不理性行為被都委會暫停受理發言，仍可向委員會提出書面陳情意見，也可到場旁聽，表達意見權利仍受保障。

(中時 )