蔡英文總統今天台灣菸酒公司隆田酒廠酒精生產狀況；被問到陸委會推動陸配子女來台措施一日三變，前總統馬英九認為，「不要讓民粹碾壓人權，歧視凌駕人道。」蔡總統表示，沒有歧視的問題，只有疫情處理、掌控與保護國人健康，是最重要的原則，相信即便是在相關的國際公約，都不會去防止疫情督導機關為了掌控疫情的需求所做的決策。

至於對還滯留在湖北台灣人；總統說，這件事情已經講過，政府的原則還是檢疫優先，政府也持續透過管道跟對方溝通，希望問題處理能，還是以疫情的風險降到最低是最重要的原則。

總統說，把疫情的風險能降到最低，作最大程度的管控，這是政府的原則，「也希望雙方本於照顧人民的心情，照顧我國人民的福祉，我們能盡力找出一個方法，讓我們的人可以順利回來」。

被問到鑽石公主號上乘客寫信給總統求救還有已出現老人確診個案一事；總統說，有收到這樣的訊息，這件事情因為現在處理還在檢疫的階段，等告一個段落才有後續處理的問題，這段時間會隨時跟日本保持密切的溝通聯繫，鑽石公主號台灣籍的乘客，若有任何協助政府會極盡所能地提供。

至於馬英九的評論，總統說，相關的決策是權責單位本於部會執掌去做的決定，但後來覺得對疫情的考量有沒有充分被考量進去，值得充分考量，因此指揮中心才從疫病掌控的角度來看決策。

總統說，現在整個決策都是以疫情的掌控為最優先考量，整個決策的核心也是在指揮中心，至於馬前總統的評論，「我在這裡要講，沒有歧視的問題，只有疫情處理、掌控與保護國人健康，是最重要的原則，我相信即便是在相關的國際公約，都不會去防止疫情督導機關為了掌控疫情的需求所做的決策」。

她強調，這無關歧視，也是暫時性措施，因為關切到台灣整體疫情處理，「所以我是覺得既然他做過總統，現在最重要還是疫情掌控最優先」。

(中時 )