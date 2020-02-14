市場研究機構TrendForce表示，2019新冠肺炎(COVID-19)疫情預期造成中國汽車市場的供給和需求雙降，預估中國市場第一季的汽車銷售量年減幅度恐高達30%，連帶受到中國零組件廠停工導致斷料，預估全球汽車市場第一季的銷售量將年衰退14%，幅度是近年來最大。

TrendForce發表2019新冠肺炎(COVID-19)疫情對全球產業影響評析。TrendForce表示，此波疫情預期造成中國汽車市場的供給和需求雙降，海外汽車工廠則因受部分中國零組件廠停工而導致缺料。中國市場供給端受到的主要影響為停工以及不確定的復工時間點；需求恐怕衝擊更大，購車的決策過程長且多次往返汽車經銷商賞車是常有的事，一旦消費者不願外出到實體商店，很難達成交易。預估中國市場第一季的汽車銷售量將較去年同期下滑25-30%。

此波疫情對全球汽車產業最直接衝擊為斷料危機，雖然可以增加其他工廠產能來彌補缺口，但在增產與運送過程中仍會讓生產出現斷層。TrendForce認為，海外車廠的供給短少對需求的影響期間較短，但考量各市場的情況後，預估全球汽車市場第一季的銷售量將比去年同期衰退14%，幅度是近年來最大。

(時報資訊)