碳纖維口罩雖非醫療用口罩，但碳纖維可有效吸附異味和有毒氣體。（李金生攝）

備長炭打造的「炭鋼琴」，敲打的聲音十分悅耳。（李金生攝）

新冠肺炎疫情狂燒，金門口罩荒尤其嚴重。坐落於莒光樓前方的炭雕藝術博物館今（14）日捐出可水洗、重複使用的碳纖維口罩1000個，15、16日上午10時起發放給需要的民眾，限1人1個，希望鄉親可以更安心過日子。

館長張千恩指出，這種碳纖維口罩，雖非醫療用口罩，但碳纖維可有效吸附異味、有毒氣體，且耐酸鹼又抗菌。只要用清水清洗、曬乾，即可重複多次使用，也可用烘碗機、烘被機的紫外線來做口罩殺菌，相當實用方便。

張千恩也提醒，碳纖維口罩與一般口罩佩戴的4個要領：「看、戴、調、壓」相同，即先看口罩正、反面後，對準口鼻戴上去，調整至可全包覆口鼻，最後再輕壓口罩上方的鼻線，讓鼻線與鼻樑緊合。

這家也以炭雕藝術為研發重點的小型博物館，以備長炭為主軸，運用它可以過濾雜質、細化水分子與釋放礦物質、微量元素，改變水質呈弱鹼性，以及放在電器旁可以有效遮蔽電磁波，並且會釋放負離子清淨室內空氣的特性，結合金門人文圖騰「風獅爺」和傳統雕刻主題如達摩、關公和動物造型，推出可用於衣櫥、鞋櫃、冰箱及車內的除溼除臭系列產品。

炭雕藝術博物館結合地方景點「莒光樓」的藝術產品之一。（李金生攝）

炭雕藝術博物館以炭雕銀行為主題發行的「人民幣」，吸引兩岸遊客的目光。（李金生攝）

另有運用碳纖維會釋放遠紅外線，讓受傷部位血液循環增加，細胞活化和減緩痠痛感的特性，研發出多項保健產品，吸引遊莒光樓的民眾就近參訪。

館方期待連2天的口罩公益發放活動，可以讓鄉親的自主健康管理做得更好，也對增加便利性與實用性的碳纖維有更多認識，一起加入健康、安心的生活圈。聯繫電話：082-328827。

關公造型的備長炭除溼產品，兼具便利性與藝術性。（李金生攝）

炭雕藝術博物館結合人文圖騰「風獅爺」的產品。（李金生攝）

(中時 )