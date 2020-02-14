國民黨主席補選候選人郝龍斌今接受電台專訪重申，他若擔任黨主席會無私無我、專心專職，不會做為下一個政治職務的跳板，至於是否要求對手立委江啟臣也公開承諾，郝說要江啟臣自己回答。對此，江啟臣在立法院受訪時回應，人在心裡想什麼，看的就會是什麼，黨主席或中常委選舉，大家把政見方向說清楚，交由黨員決定，一切按照黨的機制走，當選後盡快落實黨務改革，這比較重要。

針對郝龍斌接受電台專訪內容，雖未明確指名道姓，但意有所指意味濃厚。江啟臣受訪表示，黨內正在進行的黨主席、中常委選舉，大家把政見方向說清楚，接著交由黨員投票決定，選完後趕快完成黨的定位，把政見想法盡快去執行落實，這是他目前心裡想的，也是對國民黨最重要的。

至於黨務改革執行能力與郝龍斌相較下誰比較強，江啟臣說，選舉只要符合規定大家都可以報名參選，經歷、執行力、能力如何，要不要給機會交由選民檢視與決定，黨內選舉也是如此。

外傳國民黨前主席連戰、吳敦義系統以及部分地方派系都力挺江啟臣，江啟臣表示，不管任何人願意至遲，他都非常歡迎，最需要的是基層黨員支持，因為基層黨員對黨內改革有期待，覺得國民黨該改變，煥然一新，黨內中壯年輕世代應該出來扛責任，為黨的未來盡一份心力。

此外，國民黨內選舉屢傳出請客吃飯的情形，江啟臣認為，每次黨內選舉都傳出這樣的訊息，他呼籲若發現違反相關規定就向黨中央檢舉，不需要透過放話影響黨的形象。

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(中時 )