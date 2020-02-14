高市衛生局提供「傷寒」衛教宣導單。（高市衛生局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市衛生局今（14）日公布今年首例腸胃道傳染病「傷寒」本土確診個案，30多歲菲律賓籍男子，1月底出現頭痛不適症狀，陸續發燒、頭痛就醫，2月期間曾返國9天，事後經採血驗出「傷寒」陽性，目前已康復出院。

衛生局指出，第一時間獲報後進行疫情調查，該病例主訴三餐主要為自行烹煮及公司訂購便當，沒有生飲、生食習慣，其同住者、職場接觸者共9人無疑似症狀，目前症狀已改善出院。

衛生局針對接觸者給予接觸者健康監測通知書及安排採檢，後續將追蹤接觸者14天健康狀況及檢驗結果，並向同住者及職場接觸者衛教手部及飲食衛生，督導公司及接觸者落實住所及公司衛生設備消毒工作。

據疾管署統計，截至13日全台傷寒確定病例共2例，1例為本土個案，1名為境外移入病例，境外移入感染國家為印尼。衛生局表示，「傷寒」潛伏期約8至14天，或是3至60天不等，傳染途徑主要為食用未煮熟、遭受病患或帶菌者糞便汙染的食物或飲水，常見症狀有持續性發燒、頭痛、腹痛、腹瀉或咳嗽等。

衛生局呼籲，「傷寒」預防方法包括食物澈底煮熟、不吃生食、飲用水煮沸或使用瓶裝礦泉水，飯前便後以肥皂確實洗手，才能有效避免感染。提醒欲前往傷寒流行疫區旅遊、經商或探親的民眾，可考慮接種傷寒疫苗，並於出國前向高市旅遊醫學門診的小港醫院、聯合醫院諮詢。

(中時 )