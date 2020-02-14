面對新冠肺炎疫情，2020年港都盃全國田徑錦標賽14日宣布如期舉辦，並祭出7點防疫措施。圖為資料照片。（高巿府運動發展局提供／曹明正高雄傳真）

2020年港都盃全國田徑錦標賽將於2月26日至3月1日在國家體育場舉行，主辦單位高雄巿體育會田徑委員會評估比賽均在戶外，且攸關選手升學、國手選拔及全中運參賽依據，14日宣布將如期舉行，但對防疫仍採取7點具體措施。

7點防疫措施包括：

1、主辦單位就防疫考量，婉拒國外選手參賽，並辦理相關退費手續。

2、賽事場館出入口將安排工作人員測量入場人員體溫，設置酒精以供消毒，如檢測出發燒者，將謝絕進場。

3、選手檢錄區亦將設置體溫檢測站，如有發燒者將安排強制送醫。

4、相關裁判人員及工作人員皆配戴口罩。

5、現場設有醫護人員及相關通報機制，如有身體不適者隨即協助送醫。

6、競賽場內廁所，每日將定時安排人員消毒與清潔。

7、積極宣導選手與教練作好自主性健康管理，如有身體不適者均建議退賽返家或協助就醫。

對於港都盃如期舉行，高市府運動發展局表示尊重主辦單位高雄市體育會田徑委員會的專業評估與決定，也將配合、提供相關行政協助，期望捍衛每位參賽選手與教練的健康，讓選手在健康無虞的情況下，在賽會締造佳績。

運發局指出，因應國內新冠肺炎疫情現況，高雄市政府秉持「健康無價、防疫第一」原則，依中央流行疫情指揮中心的指示與規範，全面展開嚴密的防疫措施。

對於近期相關體育活動，運發局除隨時注意疫情發展，也請活動辦理單位，對於舉辦與否，審慎評估活動性質與規模。在配合中央與市府政策的前提下，運發局尊重主辦單位的專業評估與決定，若決定舉辦，並請主辦單位規畫具體防疫措施，保障參賽隊職員的健康。

(中時 )