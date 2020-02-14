台北內湖油氣外逸，中油經過7天開挖，昨(13)日深夜在南京東路六段與成功路二段交叉口附近找到可能洩漏處，但因油管上方同時有電力線和電信箱涵，可開挖的寬度不足，今要與相關單位研商，再盡快開挖找出確切洩漏點處理。
對於外界擔憂持續漏油，中油說明，自通報當日起，管線已停止輸油並釋壓隔斷、挖孔抽油及降壓完成，不會再漏油；現在發現可能洩漏位置，為避免誤傷管線導致事故更難處理，將改採人工挖掘。
2月8日內湖即傳出油氣外逸事件，中油開挖多日一直找不到洩漏點，引來民意代表與住戶不滿。直到昨天昨夜11時針對可能洩漏位置進行新開挖點，才在凌晨3時於16.5公尺深度處，發現疑似洩漏段。但因油管在此正好與2條電力線及電信箱涵平行且位於下方，開挖寬度受到侷限，無法進行人工檢查漏點。中油今將與這兩條箱涵所屬單位會商，進一步研議開挖、檢查作業。
(中時 )
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