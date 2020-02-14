新冠肺炎疫情嚴重衝擊航空業，繼昨天宣佈主管減薪10％後，華航後（16）天啟動無薪假措施，開放員工預先排定，不接受臨時申請。據了解，申請期間自即日到6月底止，每次最多連續申請7天、最多14天，以特休、補休已休畢者為優先，休假期間不給薪資、年資照計。

此外，華航也同步放寬留職停薪標準，可以「月」為單位申請，每次最少一個月，留停期間年資不計，勞健團保都終止，但不影響各類獎金發放，留停期間原工作由同事分擔，不再補人。

新冠肺炎疫情延燒，重挫全球航空產業，國泰航空執行長鄧健榮2月5日透過預錄影片要求所有員工在未來幾個月內休 3 週的無薪假，「我呼籲大家幫忙，現在的情況就跟 2009 年全球金融危機一樣嚴重。」

至於先前就傳出財務危機的香港航空，因為從2月11日至3月期間，每天業務範圍從82個減少到30個，並裁員包括乘務員及空中服務員等400名員工，在港地勤人員從本月17日至6月30日其間，每月至少2周放無薪假，每周工作3日。

國內方面，長榮、華航都大砍大陸港澳航班，目前累積取消班次已經破千，華航原本本月要報到的兩批新進空服人員暫緩報到，等於新進人事全面凍結，一般認為，若要恢復正常員工進用，少則3～6個月，多則如SARS期間一年。

(中時 )