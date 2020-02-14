今年有兩位同名的「月霞」女士共同獲獎。（許哲瑗攝）

楊博勛和最資深的吳珮芬同獲獎。（許哲瑗攝）

新北市長侯友宜今上午表揚第4屆績優社政人員，今年最特別的，兩位同名的「月霞」女士共同獲獎，一位是雙溪區公所社會人文課長林月霞，她將雙溪車站地下道變身為活潑明亮又繽紛的「幸福迴廊」，獲得特殊貢獻獎；另一位在八里愛心教養院服務超過30年的鄭月霞，曾在照顧腦麻患者被院生打到黑青，仍無怨無悔付出，獲得社政奉獻獎。

雙溪區公所社會人文課長林月霞積極推動性別主流化，曾讓雙溪榮獲2018年新北市企鵝銀獎殊榮，去年更藉由景觀公廁改建，融入性平元素，增設女廁比例、育兒換尿片檯及無障礙友善空間等，另推動改造雙溪車站地下道，將原本陰暗潮濕的地下道，變身為活潑明亮又繽紛的「幸福迴廊」，獲得特殊貢獻獎。

無獨有偶，在八里愛心教養院服務超過30年的鄭月霞也獲得社政奉獻獎。鄭月霞為幫忙院生餵飯，有時會被咬到，甚至被飯噴得滿臉；有時因照顧腦麻患者，被院生因張力問題而打到黑青，但她仍無怨無悔，過年期間還將幾位無家可歸的院生，帶回家一起圍爐過年。

此外，獲得新秀獎的平溪區公所社文課辦事員楊博勛，平時負責急難救助跟防災，有次去關懷一位住在貨櫃屋的身障者，發現這位阿公已經癱瘓倒臥在地，立即撥打119將他送醫治療，阿公沒有身分證也無親屬接濟，也非屬平溪戶籍，但楊博勛仍聯絡社區及清潔隊員一起幫忙清理充滿穢物、臭氣沖天的貨櫃屋，進而在七星社福中心社工的協助下，將阿公安置到老人機構。

另位在萬里仁愛之家服務超過40年的吳珮芬，也獲得社政奉獻獎，她在養護區負責重症長輩的日常生活照顧和情緒安撫，即使長輩坐在輪椅、掛著尿袋、插著鼻胃管，她仍鼓勵多出來曬曬太陽，甚至帶著這些長輩唱唱卡拉OK，讓長輩在孤寂的生活中仍有陽光和歡笑。

今天適逢西洋情人節，侯友宜除了勉勵感謝社政人員付出，他也致贈每位獲獎者一束由巧克力做成的金莎花，他表示，新北市人口最多，社福人數也是全國之冠，隨著少子化、高齡化和社會變遷，需要關懷的家庭越來越多，感謝社會局以及29區公所社政同仁，站在第一線服務民眾，讓新北民過好日子。

(中時 )