因應新冠肺炎疫情持續延燒，量體溫、勤洗手、戴口罩已成全民運動，各地都加強防疫工作，不過陸網卻傳出，女星宋軼不配合防疫檢查，對此，宋軼今（14日）則發長文還原當時狀況，並強調：「對於莫須有的罵名我也不需要承受 也希望大家不造謠」。

宋軼微博全文。（圖／取材自宋軼微博）

30歲女星宋軼遭指不配合防疫檢查，她一發文就強調「沒有拒絕」，宋軼還原她的行程，表示自1月22日入住上海某飯店後，她就在房間自主隔離「至今整整23天未出房門」，而今則有防疫人員表示希望來自湖北的宋軼簽隔離承諾書。

宋軼向對方表示，她已隔離23天且沒出現任何症狀，並問「這樣的情况還需要繼續隔離嗎」，宋軼強調：「全程沒有表達任何拒絕配合的意思 只是想把我們的實際情況如實跟工作人員交代清楚」，無奈卻遭理解為拒絕配合。

宋軼事後指出，她已寫好表格，並提到：「在這個非常時期 沒必要也不可能做出任何不配合的事情」，但卻有網傳她拒絕配合，宋軼也強調：「對於莫須有的罵名我也不需要承受 也希望大家不造謠 不信謠 不傳謠」。

(中時電子報)