行政院長蘇貞昌今日視察口罩機設備生產線，政府各部會動員起來，購置60台口罩機具，原本要半年組裝，但是縮短成一個月內完成，預計2月底、3月初產能可增加600萬片，每天達1,000萬片目標，台灣將躍升為世界第2大口罩生產國。

針對民眾建議，城市口罩需求量大，城鄉不該齊頭式分配，蘇貞昌認為，實名制就是每個人可以買，國民一概公平，當數量、產量有增加，就馬上給第一線的醫護人員、基層診所、特別有需求的病患，哪怕是住院的人。

並且也斟酌各地必須在第一線服務，像司機、警察、消防人員等。譬如警察人員就直接由警政署配置到各地方去。至於其他方面，也經由縣市政府或衛生局等來配發。這一切都有詳細的計算，都依需求來算，不會是以齊頭式來算，這個也都是量力而為。

蘇貞昌表示，第二輪下來，已經把第一輪還沒有顧到的第一線人員，也都趕快補足，隨著量能繼續增加，更有餘力的時候，再來做更寬裕的調整，也希望國人同胞互相體諒、度過難關。最重要是正確的使用口罩，不是整天戴著口罩，無處不戴口罩也是不正確的，希望大家藉這個機會，多聽聽相關專業人員包括醫師、小兒科醫師，都在電視上有說明，請大家參考。

另外，高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜等地方官員每天戴口罩，似乎與中央政府宣導方向不同？蘇貞昌認為，侯友宜表明要配合中央政策，相信地方首長都會配合。昨天行政院會，讓列席的六都代表一一發言，地方也都肯定中央這個做法，都表示全力配合。

(工商 )