由李帝勳和柳俊烈同遊古巴打響知名度的《Traveler》，第二季找來姜河那、安宰弘和邕聖祐體驗15天的阿根廷背包客之旅，三人對阿根廷的自然景觀和人文讚不絕口，異口同聲推薦：「絕對是人生必去的旅遊地！」第一集中，邕聖祐和姜河那與酒吧的探戈女郎共舞，舞者性感衣著讓兩人雙眼緊閉，不禁露出害羞神情。

《Traveler 2》昨天（13日）舉行特別直播，姜河那透露對邕聖祐的第一印象是覺得他神似美國演員「金凱瑞」，更加碼稱讚他本人臉更小、更帥；安宰弘也對邕聖祐的親切性格讚許有嘉：「雖然相差九歲，卻能像好友無話不談」。

安宰弘（左）、邕聖祐（右）相約支持姜河那的音樂劇。翻攝自《Traveler》官方IG

安宰弘在旅行中發現「美談製造機」姜河那個性活潑，一般善良的人都會很無趣，但姜河那幽默又會照顧人。邕聖祐也加碼爆料安宰弘因錄製結束感到惋惜，在聚會上邊流淚邊說：「還想再跟你們去一次！」對於此爆料安宰弘裝傻道：「真的是我說的嗎？」表示記不清自己的酒後失誤。三人因此次旅行成為好友，安宰弘和邕聖祐不久前也在社群上分享相約去支持姜河那主演的音樂劇，可見其深厚友誼。旅遊綜藝《Traveler 2》2月16日起每周日中午將在愛奇藝台灣站播出，敬請鎖定。

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(中時電子報)