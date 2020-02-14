基因科學與產業正夯，但學習DNA結構與基因分子檢驗相對不容易，元培醫事科技大學醫檢系師生設計1款容易拼組和拆解的DNA模型教具「1種核酸模型之雙螺旋結構」，有助基因教學向下紮根，近日獲2020 IPITEX泰國國際發明展銀牌獎與加拿大特別獎肯定。

元培醫事科大指出，2020 IPITEX泰國國際發明展近日在泰國曼谷登場，元培醫學檢驗生物技術系師生設計製作「1種核酸模型之雙螺旋結構」參展。

指導教師徐治平表示，「1種核酸模型之雙螺旋結構」是容易拼組和拆解的DNA模型，能將基因教學向下扎根，引發小朋友對基因科學的興趣，特別是最近發生許多需要以基因檢查為主要檢驗診斷的疾病，希望透過這樣的模型，讓更多優秀的孩子能被吸引並且在成年後投入基因科學與產業，進而能提升疾病的預防與治療。此作品並受到評審和參觀展會的學生與家長的注意與青睞，因而獲獎。

(中時 )