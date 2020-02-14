鑽石公主號郵輪1日停泊沖繩，今爆出當地計程車司機確診新冠肺炎，讓計程車司機心驚。（許家寧攝）

「鑽石公主號」確診新冠肺炎已逾200人，該船在1日曾泊靠的沖繩，今爆出計程車司機確診首例，由於停泊沖繩前一天才在基隆上岸並搭車，引起熱議；市府指出，54名與郵輪遊客接觸司機，目前居家隔離中皆無異狀，預計15日0時解除管制，民眾勿恐慌。

鑽石公主號疫情在船上蔓延，累積確診感染冠狀病毒疾病（COVID-19）攀升至218人，就連日本檢疫官也「中鏢」，目前仍有22名台灣旅客受困船上，其中6旬婦人與8旬麥姓老翁先後確診下船就醫，今再傳出沖繩6旬女計程車司機確診染疫。

公主郵輪1日停泊那霸港約9小時，2600多名旅客上岸乘坐觀光巴士或計程車出遊，因1月31日該船曾停靠基隆港，也多循相同模式出遊，疾管署追蹤遊客足跡遍及九份、故宮、基隆廟口等35處景點，整理出地圖呼籲民眾留意以及自我健康管理。

基隆市府衛生局長吳澤誠表示，日前接獲疾管署通知，針對當天曾經與下船者接觸的2名觀光巴士、54名個人計程車司機依《傳染病防治法》強制居家隔離14天，目前皆沒有出現疑似新冠肺炎症狀，依規定在周六凌晨0時將可望解除管制。

對於近來網路謠傳基隆廟口有攤商「中鏢」，導致生意一落千丈；吳澤誠說，衛生局在船上有確診病例傳出後，已派員至廟口消毒，追蹤攤商健康狀況也無異狀，他指出，居家隔離已限制54名小黃司機人身自由，若無異常，沒理由再繼續管制。

(中時 )