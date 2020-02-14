新冠肺炎疫情持續升溫，至今（14日）上午為止，全球確診人數已達64410人，死亡1491人，光是病毒源地大陸就有63892人確診，奪走1489人生命，且數字還在持續攀升中，推測這次新冠肺炎死亡人數，恐超越12年前的汶川大地震，事實上，翻開大陸近120年歷史，每逢「鼠年」必出大事，難怪古人常說：「神仙難過豬鼠年」。

大陸近120年的鼠年都很不平靜，據港媒《東網》報導，20世紀第1個鼠年1900年，當時發生八國聯軍，這場戰爭害無數家庭破碎，數不清的人喪生，接下來的鼠年陸續發生1912年清朝滅亡、1924年江浙戰爭、1936年西安事變、1948年太原戰役與1960年中國大饑荒。

48年前的1972年，當年香港在6月18日連降3天豪大雨，觀塘區與旭龢大廈先後傳出建築物坍塌，大量土石夾帶著房屋碎片一起被沖刷到各處，很多居民都來不及逃跑，最終釀成117人死亡，1984年則發生兩山戰役。

近3次鼠年則遭遇天然大災難，1996年麗江大地震奪走309條性命、4070人受傷， 2008年的汶川大地震更造成9227人喪生、1萬7923人失蹤，2020年又發生尚無疫苗的新冠肺炎疫情，造成大陸至今已1489人死亡，近40座城市封城，過去繁華的景象，如今寂靜荒涼，宛如死城，疫情何時結束，仍是未知數。

大陸近120年鼠年重大災難如下：

1900年：八國聯軍

1912年：清朝滅亡

1924年：江浙戰爭

1936年：西安事變

1948年：太原戰役

1960年：大陸大飢荒

1972年：六一八水災

1984年：兩山戰役

1996年：麗江地震

2008年：汶川地震

2020年：新冠肺炎

(中時電子報)