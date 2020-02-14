中央流行疫情指揮中心嚴重特殊傳染性肺炎記者會

中央流行疫情指揮中心16:00召開記者會，中央流行疫情指揮中心今日表示，由於中國大陸河南及浙江COVID-19(新冠肺炎)病例均超過千例，且當地已出現不易控制之社區傳播，其中浙江病例已轉為本地病例為主，河南已有家庭群聚及疑似無症狀傳染者，因此自明日起將該兩省列為一級流行地區。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，除上述兩省外，湖北省及廣東省已列為一級流行地區，中國大陸其他省市(含港澳)則列為二級流行地區。另日本近期陸續發生感染源不明個案，可能已出現隱性社區傳播，因此即日起提升旅遊疫情建議至第一級注意(Watch)，民眾應遵守當地一般預防措施。

陳時中說，了解滯留在武漢的人的家人都很心急，但整個相關要接回的安排，自始至終都秉持著防疫優先的原則，大陸方面仍以各種理由拖延。第一次時就表達弱勢優先，並表示要讓醫護隨行。

陳時中說，武漢包機的部分，我方已確保登機前的照料完備，華航班機醫護的編組，都已經完成整備，隨時都能夠執行，但經過多方溝通，陸方始終拖延，堅持要以東方航空來做，我們對陸方的堅持無法理解，為避免一般人暴露於確診病患的風險，因此認為疏運安排應該按部就班，為了確診大家的健康，已級防疫優先的觀念。

(中時 )