張理國／台北報導

行政院長蘇貞昌上午視察口罩設備新機組受訪時說，已指示行政院祕書長李孟諺及政委研議「抵用券」在使用範圍上更擴大。行政院發言人Kolas Yotaka下午表示，抵用券擴大並非指經濟部所提的振興抵用券，將由各部會另行提出。

蘇揆上午表示，抵用券除了抵用內需產業外，像文化產業、展演、表演這些面向，也在這樣的嚴峻時刻受到衝擊，這段期間鼓勵及呼籲不要到人群多的地方或者聚集，所以文化產業展演、表演的場所也受到很多的衝擊，蘇巧慧立委也在教育文化委員會裡面有提出。這些抵用券我們會請秘書長跟政委，在範圍上我們還會更擴大，讓受衝擊的產業都得到紓困，這是政府誠心誠意，預算上再調挪都沒關係。

Kolas 表示，蘇揆所謂的再擴大，並不包含在經濟部原先所提近20億的振興抵用券範圍內， 將由各部會評估提出，只要各部會評估有需要、並可行，都可以提出，再送到行政院。

新冠肺炎紓困，經濟部在行政院會記者會報告，將提出振興抵用券，結合國民旅遊，讓民眾在夜市、商圈、餐廳使用類似民眾的酷碰折價券，規模約20億元。但蘇揆新提的擴大，將在此範圍之外。

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(中時 )