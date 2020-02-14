因應近期疫情影響，裕隆(2201)自有品牌LUXGEN除了於展間及服務廠施行酒精例行性消毒外，也推出包含到府賞車/試乘/取送保修服務，可透過LUXGEN雲端體驗會館預約試乘。

LUXGEN除了在車輛設計、安全等面向強調質感與實用性兼具，近年面對空汙，LUXGEN也即時提供健康對策，透過配置PM2.5空調濾網，可有效過濾空氣94%以上的懸浮微粒，預防車內看不到的空汙危機。

此外，因應近期疫情影響，LUXGEN於展間及服務廠施行酒精例行性消毒，也推出包含到府賞車/試乘/取送保修服務，車主只要透過LUXGEN雲端體驗會館預約試乘體驗，或撥打專線或與銷售顧問聯繫，就可以免出門輕鬆享有原廠各項保養服務。LUXGEN並提供進廠保養維修免費提供車內臭氧消毒殺菌。

LUXGEN全新年式M7 TURBO ECO HYPER智能影音八人座，推出全面升級「安全影音功能」，舊換新價只要89.5萬元。此國產唯一百萬以下大型八人座LMPV，全車系搭載「車前雙側防撞監測系統」、「後方防撞監測系統」、「9吋智慧觸控螢幕」、「多品牌手機連結」、「HDMI連接」等安全科技配備。

(時報資訊)