以核養綠公投發起人黃士修今(14日)日於臉書表示，行政院長蘇貞昌的口罩禁出口政策引起民眾需求心理暴增，進而造成「口罩之亂」，統購統銷政策全面管制，更是一系列違反經濟學邏輯的決策。

以下節自黃士修臉書：

1月27日經濟部長沈榮津表示，1月30日後每日產能高達390萬片，2月2日經濟部表示周末口罩生產量較少，因為「勞工朋友周末需要陸續休假」，對經濟學敏銳的人就應該已經發現，這句話代表「生產口罩對廠商並不是真正急迫的事項」。

根據當天經濟部的說法，2月1日口罩徵收267萬片，其中72萬片防疫，195萬片販售，2月2日徵收189萬片，其中58萬片防疫，131萬片販售。

2月5日，北部某醫院口罩庫存不足，衛福部緊急澄清，卻意外透露過去六天中僅撥發255萬片給醫療院所，平均每日42.5萬片，與原本說好的140萬片有巨量落差。

2月6日口罩實名制上路，衛福部長陳時中表示每日僅有160萬片配送到通路，與原本宣稱的260萬片兜不起來，中間差額100萬片，沒有人知道到哪裡去，至今各地醫療院所仍然傳出口罩不夠用的慘況。

2月13日，媒體爆出全國80家口罩廠商僅29家被徵用，剩下的51家官員希望業者暫時不要販賣，等待政府徵收。然而政府每片口罩賣8元沒事，合法工廠100片賣500元給街坊鄰居叫做哄抬物價，並被帶到調查局偵訊，晚間經濟部緊急改口之前是「分階段徵用」、「先徵收一部分，需求量已足夠」、「過去因為人力受限，經濟部採取分階段徵用」。

但是在一天之內突然有人力清查剩下所有廠商，「徵用書現已發出，有證有生產的工廠全面徵用」，然而經濟部辯稱，原先徵用的29家廠商，已佔產量國內8成，反過來說，剩下51家廠商，產量佔2成，8成是400萬片，2成就是100萬片，但別忘記，全國醫護人員每日需求是80萬片。

民眾急，廠商急，政府不急，直接放棄2成產能，投資2億元採購機台，強制特定業者擴產，這叫做台灣特色社會主義。

過去半個月來，每日200萬片口罩不知所蹤，合計就是3000萬片的缺口，因為政客們搞黑箱上下其手，一般民眾排隊買不到，醫護人員苦等發配，長時間暴露在被感染的風險之中。

諷刺的是，同一天中國大陸正好有則新聞報導「6毛進價口罩賣1元被罰」，被對岸網友罵到湖北省洪湖市重啟調查，紀檢部門也介入調查是否存在執法人員違紀等情況。

我都不知道哪一邊才是共產主義專制國家。

(中時 )