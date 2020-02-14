台灣燈會與寶可夢合作，活動短短4天就有23.4萬名訓練家參與，吸引63萬人潮，保守估計至少創造14億元商機，成功帶動熱潮。（盧金攝）

2020台灣燈會在台中，台中市府與國際知名手遊「Pokemon GO」合作，成為全球抓寶迷的焦點，釋出稀有寶可夢，吸引國內外訓練家齊聚台中。市府新聞局長黃國瑋14日表示，雖然新冠肺炎疫情影響全球旅遊熱度，但活動短短4天就有23.4萬名訓練家參與，吸引63萬人潮，保守估計至少創造14億元商機，成功帶動熱潮。

黃國瑋指出，台中市長盧秀燕上任後力推電競產業，特別邀請「Pokemon GO」6日至9日來到台中，加乘台灣燈會，號召全球訓練家一起賞燈、捕捉心愛的寶可夢。

市府與寶可夢合作範圍不限特定主場區，全台中市區都有機會捕捉稀有寶可夢，去年12月點燈的台灣燈會副展區文心森林公園、草悟道市民廣場、台中市政府前廣場等處，都湧現訓練家人潮。

黃國瑋表示，根據Niantic官方資訊，寶可夢抓寶活 動這4天，統計就有23.4萬名訓練家參與，市府推估帶來63萬人潮，燈會主展區開幕首周末也有超過90萬參觀人次，人氣不致受疫情有太大影響。

一名來自台南的陳先生 從2017年開始加入Pokemon GO遊戲，得知Pokemon GO活動來到台中後，決定衝一波，順便帶家人賞遊台灣燈會，而且成果大豐收，一個人就捕捉超過100隻寶可夢，其中還有原本只在美、非出現的「甜甜螢」，成就感十足。

另名家住宜蘭的丁小姐和朋友來台中捕捉寶可夢，她說，4天下來，和友人捕捉到500隻寶可夢，玩遊戲之餘，還能欣賞台灣燈會的精彩花燈，大讚台灣燈會「很美、很精彩」。

抓寶人潮中很多為Pokemon GO訓練家達人專業解說這次活動的獨特之處，知名youtube頻道盛夏微涼Ryo.、逼呿集團推出「為了未知圖騰L衝台中」、「快閃台中燈會」攻略影片，台灣燈會在寶可夢人氣助陣下，吸引來自全球各地人潮。

(中時 )