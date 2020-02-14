防疫酒精，總統：盼達一天20萬瓶目標。曾薏蘋攝

新冠肺炎疫情延燒，蔡英文總統今天台灣菸酒公司隆田酒廠酒精生產狀況；總統致詞時表示，目前市場的需求的防疫的需求，在調整產線後，非常期待可以持續維持設定的一天生產20萬瓶75度防疫酒精的目標。

至於何時民眾可以不用在排隊，總統表示，產量確實在這段時間作了快速調整以因應需求，現在看起來整體產量是穩定的，也可以支撐社會在這階段的需求，相信隨時台酒這邊，還有疫情指揮中心都會隨時溝通，看如何調整產量的需求。

台酒董事長丁彥哲今天陪同總統參觀酒精生產線，丁彥哲指出，今天為止，總共有四個酒廠投入生產出來；除了隆田酒廠、花蓮酒廠，還有台東酒廠，宜蘭酒廠也在下周一、2月17日會投入生產。

他說，他們逐步希望達到每一天20萬瓶的需求，預計在整個二月份的時候，總共會有456萬瓶的生產量。

總統表示，最近為了防疫工作，政府民間動員投入，今天了解酒精情況一起聽簡報了解供應情況，聽到台酒就是泡麵、餅乾，這幾年勇於創新品牌新的生命力，實在不簡單，感謝疫情期間台酒全力投入做這次需要的酒精，開工以來全力生產，為了讓更多家庭、需要的地方，都可以買到酒精做好清潔工作。

總統強調，不論是口罩或是酒精，臺灣的自製的產量都是越來越穩定，所以請大家不要屯貨。

對於美國參議員克魯茲提《台灣主權象徵法案》；總統表示，克「魯茲對台灣一向非常友善與支持，這次他的提案我們也表達感謝。」

(中時 )