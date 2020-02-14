據大陸國家衛健委網站2月14日消息指出，2月13日大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例5090例，新增重症病例2174例，新增死亡病例121例（湖北116例，黑龍江2例，安徽、河南、重慶各1例），新增疑似病例2450例，肺炎病患數字不斷上升同時，也有好消息，當日新增治愈出院病例1081例，解除醫學觀察的密切接觸者26905人。

截至2月13日24時，據大陸31個省和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例55748例（其中重症病例10204例），累計治愈出院病例6723例（湖北省269例），累計死亡病例1380例，累計報告確診病例63851例，現有疑似病例10109例，累計追踪到密切接觸者493067人，尚在醫學觀察的密切接觸者177984人。

湖北新增確診病例4823例（武漢3910例），新增治愈出院病例690例（武漢370例），新增死亡病例116例（武漢88例），現有確診病例46806例（武漢32959例），其中重症病例9278例（武漢7492例），累計治愈出院病例3862例，累計死亡病例1318例，累計確診病例51986例，新增疑似病例1154例，現有疑似病例6169例。

此外，香港特別行政區53例（出院1例，死亡1例），澳門特別行政區10例（出院3例），台灣則有18例（出院1例）。

(旺報 )