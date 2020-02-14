小米高端旗艦機 1分鐘賣2億人民幣 15:542020/02/14 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 小米目標高端市場的首款旗艦產品「小米10」於14日正式開售。小米官方微博透露，該款手機首發1分鐘，全平台銷售額已突破人民幣（下同）2億元人民幣。 目前，小米10在天貓、京東、小米商城等平台均顯示無貨狀態。小米商城顯示，小米10將於2月21日上午10點再次開售。 小米集團13日在北京發布年度旗艦小米10系列：小米10、小米10 Pro兩款新品，當日開始預售，並分別於14日及下周二（18日）在大陸開售，售價分別為3,999元及4,999元起。 (工商 ) #小米 #旗艦機 也許您會感興趣 推薦閱讀 不畏新冠疫情 小米10如期發表 04:102020/02/10 產業．科技 熱博閉幕 創意爆米香免費嘗 04:102020/02/10 地方新聞 【佛心神探1】暗訪弱勢20年 小隊長無私贈米養萬貧戶 08:182020/02/10 社會 新冠肺炎疫情影響 2／13小米10以線上直播發表 16:242020/02/10 科技 小米13日將於線上發表新手機小米10 16:572020/02/10 財經 《科技》三星全新5G旗艦Galaxy S20三連發，3月6日上市 08:012020/02/12 財經 三星上半年3款旗艦機問世 高階款達億級畫素 15:132020/02/12 財經 三星S20／Z Flip旗艦機亮相 5G／120Hz螢幕更新率三大疑問幫你解惑 16:472020/02/12 科技 小米去年營收 破2,000億人幣 04:092020/02/14 全球財經 小米10／10 Pro發表 搭高通S865拍照刷新DxOMark紀錄 09:412020/02/14 科技 財經熱門新聞 獨家》震撼！華航祭無薪假 開放留停 - 財經 每日一千萬片 蘇揆：台灣成為世界第二大口罩生產國 - 財經 - 工商 疫情影響半導體業？台積電大陸員工曝現況 - 財經 台股超跌！反彈秀未完待續 - 財經要聞 - 工商時報 星宇遭肺炎搞慘了？網1句分析大驚 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。