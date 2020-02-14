小米目標高端市場的首款旗艦產品「小米10」於14日正式開售。小米官方微博透露，該款手機首發1分鐘，全平台銷售額已突破人民幣（下同）2億元人民幣。

目前，小米10在天貓、京東、小米商城等平台均顯示無貨狀態。小米商城顯示，小米10將於2月21日上午10點再次開售。

小米集團13日在北京發布年度旗艦小米10系列：小米10、小米10 Pro兩款新品，當日開始預售，並分別於14日及下周二（18日）在大陸開售，售價分別為3,999元及4,999元起。

(工商 )