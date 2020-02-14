勞動部為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，辦理108學年度第2學期「失業勞工子女就學補助」，2月17日開始受理至3月20日截止收件。 勞動部表示，失業勞工子女就學補助之申請資格為符合非自願離職的失業勞工，至受理申請起始日仍未就業，失業期間逾1個月以上（即1月18日前失業）並經核付失業給付者，其與配偶107年度綜合所得總額在新臺幣148萬元以下，且至2月17日以前未請領勞保老年給付、未參加政府機關促進就業性質相關措施(方案)，其子女就讀於高中職或大專校院具正式學籍者，皆可申請。

補助金額為就讀公立高中職子女每學期補助4,000元，私立高中職子女每學期補助6,000元，公立大專校院子女每學期補助13,600元，私立大專校院子女每學期補助24,000元。

此外，對於獨力負擔家計（例如：離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等）或子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給2成。以同時有2個子女就讀私立大學為例，每名子女可獲得24,000元再加2成的補助，為28,800元，2名子女合計為57,600元。另勞動部特別提醒，若依教育部「高級中等學校免學費方案」規定，已免學費者，或已申請其他政府就學補助措施者，不得重複申請本就學補助。 勞動部進一步表示，108學年度第2學期失業勞工子女就學補助申請一律採掛號郵寄方式，相關申請書表可自2月17日起至「勞動部網站」下載書表，或向各地方政府、勞動部勞動力發展署各分署就業中心（就服臺）、勞保局各地辦事處等索取。相關事項可撥打勞動部免費電話0800-085-151洽詢。

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