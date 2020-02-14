桃園1名有多起竊盜前科的49歲黃姓水電工，特意北上專挑中正區住宅大樓，以幫住戶修理水電名義，藉此打聽哪1戶住家有錢，之後再挑時機闖空門，黃男去年11月間趁1對補習班夫妻出國時，竟將夫妻住家內所收的補習班費用以及外幣約170萬全偷走，所幸警方8小時內追回全數贓款，落網時黃嫌還自嘆，「錢都沒花到就被抓了。」

警方調查，台北市中正區一對開設補習班的夫婦，日前舉家到外縣市旅遊，但返家後，妻子發現家中櫃子被打開，但當時因旅遊疲累沒詳細察看。隔天妻子起床後發現櫃子內存放、剛從補習班收來的170萬學費不翼而飛，嚇得報警。

黃嫌手抱百萬現金準備離開，卻不知全被監視器錄下。

黃嫌在得手後抱著百萬現金從後巷騎機車逃逸。

轄區警方調閱監視器畫面追查，發現竊嫌從被害人住戶後方防火巷，爬上1樓屋簷，再以窗戶侵入被害人家中；竊嫌不久後沿原路離開，隨即騎上機車逃跑。警方根據機車車籍資料，發現有多起竊盜前科、且平時常在中正區一帶出沒的黃姓男子涉有重嫌。

警方8小時追回170萬贓款，嫌犯還自嘆錢沒花到就被抓。

警方確定嫌犯後，到黃嫌位於桃園的住處埋伏，並在8小時內火速逮人，且於黃嫌住家內起出新台幣131萬、美金592元、人民幣2609元及日幣45萬2000元。黃男落網時還自嘆「連錢都還沒花，就被警察逮住了」。

吳姓夫妻也相當感謝警方在短時間內協助破案，並順利取回還沒被花用的百萬補習費，讓補習班夫妻鬆了一口氣，黃嫌則被警方依竊盜罪嫌送辦。

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(中時電子報)