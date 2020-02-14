WHO先前宣布，為避免某些地區被汙名化，因此將新冠病毒引起的肺炎正式稱為「COVID-19」，但我國中央流行疫情指揮中心表示，為方便民眾了解，還是簡稱「武漢肺炎」。此舉讓中國大陸官媒《新華社》非常不滿，怒批民進黨執政當局冷血、自私、狹隘，大搞政治操弄，抹黑大陸，煽動仇視！

《新華社》發表一篇以「人心敗壞是真的絕症——民進黨當局以疫謀『獨』盡曝冷血自私狹隘」為題的文章，痛批台灣繼續以「武漢肺炎」簡稱「COVID-19」，文中寫道，這場疫情牽動著海峽兩岸同胞的心，沒想到「於此人命關天的當口，台灣民進黨當局卻大搞政治操弄，抹黑大陸，煽動仇視，借機謀『獨』，完全暴露其冷血、自私和狹隘」，認為台灣當局是在「秀道德下限」。

新華社痛批民進黨當局操弄政治。（圖／翻攝自人民網）

報導繼續指出，世衛將新型冠狀病毒感染改名後，民進黨當局隨後竟宣稱仍以「武漢肺炎」為名，而「台獨」媒體配合叫囂「不甩WHO 」，根據世衛等國際組織的指導原則，疾病命名必須不涉及地理位置、動物、個人或人群，避免使用不準確或污名化的名稱。《新華社》更痛批，在首批台灣同胞搭機回台後，「民進黨當局卻惡意抹黑，誤導輿論，推卸責任，百般刁難、阻撓、拖延後續台胞返鄉」，而且後來還關閉「小三通」，並拒絕台胞和大陸配偶的子女入境。

文末更寫道，台灣在第一時間禁止口罩出口至中國大陸是落井下石，認為「本是同根生，相煎何太急」，在面對疫情的時刻，這些行為反襯出民進黨當局的自私與心術不正。更對現今的蔡政府喊話，希望放下仇恨與民粹、少一些心機與權謀，「心若敗壞，就是真的絕症，無藥可救。」

《新華社》文章曝光後，引起網友熱議。（圖／翻攝自PTT）

《新華社》文章曝光後，引起網友熱議。（圖／翻攝自PTT）

該則新聞報導被轉發至PTT論壇，台灣網友紛紛砲轟「我們也不是WHO會員啊，幹嘛遵守笑死人」、「先檢討你們如何把病毒搞成這樣好嗎」、「冷血的是中國吧！隱瞞疫情罔顧自己人民」、「不讓台灣加入WHO還要台灣遵守WHO的命名是腦子進水嗎」、「怎麼沒人來幫日本腦炎、德國麻疹發聲」、「到底有多玻璃心才會糾結在名稱到這種地步」。

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(中時電子報)