據環球網報導，今天（14日）舉行的大陸外交部網上記者會的開場有些不一樣。與以往發言人通報疫情數字後記者直接開始提問不同，在今天的會上，發言人耿爽介紹完數字後先是播放了一段外國駐華大使支持中國抗疫的視頻。

發言人耿爽表示，近期不少國家的駐華大使和國際組織駐華代表在社交媒體平台上發聲，表示將同中國站在一起抗擊新冠病毒肺炎疫情。這不僅體現了對中國防控疫情努力及成效的高度認可，也體現了對中國政府和人民打贏這場疫情防控阻擊戰的堅定信心。下面，他與大家分享一段視頻，一起感受朋友之間的「患難真情」。

「我想大家都看到了」，耿爽在視頻播放完後說，在視頻中，俄羅斯駐華大使祝願中國人民健康平安、百病不侵；德國駐華大使表示，在艱難的日子裡，德國與中國心心相連，祝願中國人民早日戰勝疫情；古巴駐華大使表示，中國朋友並不孤單，古巴和中國人民站在一起；蒙古駐華大使表示，友好的中國人民將取得抗擊疫情的勝利；伊朗駐華大使表示，相信擁有5000年文明歷史的中華民族有能力戰勝疫情；巴西駐華大使表示，中國人民歷經挑戰，最終都獲得了勝利，巴西對中國有信心；法國駐華大使表示，患難見真情，法國始終與中國人民站在一起；聯合國駐華協調員表示，國際社會都力挺中國，中國加油。

耿爽表示，「我們贊賞各國使節以及他們各自代表的國家（組織）在危難時刻同中國站在一起。這是人類命運共同體理念的生動體現和最好詮釋。」

耿爽指出，疫情過後，歷史銘記的不僅有中國人民抗疫鬥爭的眾志成城和英勇頑強，也有各國攜手應對危機的同舟共濟和風雨擔當。中方願繼續同各方一道，合作應對疫情，早日戰勝病魔，共同維護國際公共衛生安全，促進全人類的健康與福祉。

(中時 )