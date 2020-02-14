新冠肺炎疫情持續延燒，也使得市售口罩供不應求，為有效達到防護目的，中藥學專家、中國醫藥大學校長李春興特別研發一款「中藥防護口罩」，不但標榜高密合、低穿透，還模仿「香囊」效果、能透過呼吸道吸入的方式創新給藥，獲得三項專利技術。

新型口罩的外觀看來與一般醫療口罩沒有太大區別，但防護效果大大提升，中國醫藥大學指出，一般醫療用口罩的設計是3層厚度、能抵達PM3微粒分子，N95口罩則可阻擋PM2.5微粒分子達97.9％，而這款「中藥防護口罩」為4層防護厚度，且最外層是防護開口層設計，可放置中藥香包等，作為創新給藥途徑。

提到開口設計，李春興說，傳統中醫藥在早年瘟疫防治上占有重要地位，許多民眾以香囊防疫，就好像現在的芳香療法，華陀也曾以丁香、百部等藥物製成香囊懸掛，藉以預防肺部疾病，清朝時期更以配戴香囊的作法作為宮廷防病，新口罩則結合此香氣吸入療法，盼提高民眾身體免疫能力。

在密合度及緊密度方面，李春興強調，一般醫療用口罩的兩側多無法密合、約5成空氣中的微粒分子可能被吸入，新款口罩則增加左右密合，較能防止病毒被吸入；此外，有感於人的臉部為弧度，此防護口罩也增設頭掛式固定卡片、藉以增加緊密度。

李春興說，當初看到流感傳染情況嚴重，許多民眾戴口罩保護自己，但市售口罩仍有美中不足處，決定根據自身經驗與中藥學專長研發新款口罩，獲得內層開口設計、雙邊彎折密合度及頭掛式卡片三項專利技術。

(中時 )