據大陸重慶市衛健委網站14日消息指出，重慶市又出現11例確診患者治愈出院，其中，萬州區4例、潼南區1例、忠縣2例、雲陽縣1例、奉節縣1例、石柱縣2例。

以上11名患者，經當地醫院和醫護人員精心診治和護理，專家組評估，認為符合大陸國家衛生健康委最新的新型冠狀病毒肺炎確診病例解除隔離和出院標準，於今日出院，目前，全市共有139名新型冠狀病毒肺炎患者治愈出院。

(旺報 )