重慶新增11例確診患者 痊癒出院139例 16:152020/02/14 旺報 林至柔 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸重慶市衛健委網站公佈出院民眾消息。（取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據大陸重慶市衛健委網站14日消息指出，重慶市又出現11例確診患者治愈出院，其中，萬州區4例、潼南區1例、忠縣2例、雲陽縣1例、奉節縣1例、石柱縣2例。 以上11名患者，經當地醫院和醫護人員精心診治和護理，專家組評估，認為符合大陸國家衛生健康委最新的新型冠狀病毒肺炎確診病例解除隔離和出院標準，於今日出院，目前，全市共有139名新型冠狀病毒肺炎患者治愈出院。 (旺報 ) #患者 #治愈 #武漢肺炎 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #大陸 #病毒 #重慶市 #萬州 #潼南 #忠縣 #雲陽 也許您會感興趣 推薦閱讀 放行！世界夢號旅客可以下遊輪了 07:422020/02/10 國際 2020武漢風暴》北京淪陷 實施封閉管理 07:592020/02/10 國際 千里送救命藥！滯陸血友病童驚險續命 16:382020/02/10 生活 不畏疫情！內門宋江陣20周年如期登場 17:092020/02/10 生活 英國新增4起確診病例 總數達8例 20:142020/02/10 國際 高雄小黃業績掉2、3成 防疫動起來 17:072020/02/11 生活 新冠肺炎請假霧煞煞 一張圖秒懂如何請假 16:592020/02/11 生活 俄羅斯2起武漢肺炎確診病例 皆已痊癒出院 22:092020/02/12 國際 抗疫提升為人民戰爭的背後 04:092020/02/13 論壇廣場 高市防疫人力傳爆肝？ 衛生局澄清：輪班制 14:082020/02/13 生活 兩岸熱門新聞 武漢、湖北省委書記為何同時調整？背後原因終於曝光！ - 兩岸 居家隔離11天奇神奇康復 陸確診護士分享「10字秘訣」 - 兩岸 陸用痊癒者「血漿」殺新冠病毒 已治11人 - 兩岸 國台辦批游錫堃以疫謀獨 傳播政治病毒 - 兩岸 - 旺報 台灣仍稱「武漢肺炎」 陸官媒不滿開嗆：冷血自私秀下限 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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