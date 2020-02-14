新冠肺炎疫情攀升，全球紛紛拉起警報，日前過年剛返台的黃安，則被網友砲轟一有瘟疫就躲回台灣，至今仍遲遲不敢返回大陸，對此黃安似乎難掩氣憤，怒嗆台灣人「王X犢子」。

黃安在微博PO文，指出有一名志工大年初一到武漢，17天內幫忙運送醫療物資、接送醫護人員上班，甚至幫忙搬運過遺體，因為擔心染病身亡，便錄下遺言：「如果有一天不幸死在武漢，請親友將他的骨灰撒在長江，隨著江水漂回湖南家鄉」，接著提到有位台商返台，下了飛機居然没有家人敢來接他，獨自走了8小時後無奈報警求救，這讓他怒斥：「此時從大陸回台灣的，都他媽是鬼，是妖怪，是魑魅魍魉，就不是人」，接著狂酸：「怕得要死的台灣人，敢上戰場嗎？嚇都嚇死你，王八犢子」。

黃安微博全文。（圖／黃安微博）

對此許多網友大表贊同，紛紛留言：「安叔的文章就是正能量」、「現在能說真話的也就只有黃安了」、「喜歡你的文章，寫的太好了，無疑說到心裡去」。

(中時電子報)