受到新冠肺炎持續未歇的影響，預定在 2/24-2/27 舉辦的 MWC 2020(全球行動通訊大會)已經宣布停辦，是 33 年來首例，對於全球行動通訊相關產業而言，影響幅度不小。而原定在 MWC 期間發表新品的廠商，因應措施不一。OPPO 方面原訂在 MWC 期間在中國大陸海外舉行的 Find X2 新機發表會，確定延到三月舉行，但確切日期與地點沒有公布。

在多家廠商紛紛宣布提前退出 MWC 2020 展會之際，OPPO 與華為(Huawei)是少數表達仍舊將如期前往參展的廠商。不過既然主辦單位 GSMA (全球行動通訊系統協會)已正式宣布停辦本屆展會，OPPO 方面表示尊重並理解 GSMA 的決定。而因此受到影響的原訂發表計畫，OPPO 則是指出將會將原本的 Find X2 發表會延後到三月。

OPPO Find X2 的前一代機種 Find X，是他們在 2018 年 6 月份推出的新機，運用了不少目前沒有普遍使用在 OPPO 手機中的技術，包含採用雙軌潛望結構，將前後鏡頭跟3D結構光相關元件都整合在其中，有需要使用時才會升起，在當時許多手機還有「瀏海」的環境下，因為雙軌潛望結構而展現的全螢幕設計更引人注目。

根據 OPPO 副總裁沈義人的 Twitter 發文，Find X 繼任者 Find X2 預期搭載 120Hz 螢幕更新率、240Hz 螢幕採樣率、2K 螢幕解析度、SDR 轉 HDR 技術，以及 HDR 模式下峰值亮度達到 1200nits 等特性。此外也可能搭載 65W SuperVOOC 超級閃充技術。

此前，Android 旗艦陣列中，三星、小米都各自推出了旗下新兵(Galaxy S20系列、小米10系列)，在此之後將會迎來一波安卓 OEM 廠發表年度新機的浪潮，OPPO Find X2 當然也名列其中。據了解將會有 Find X2 以及 Find X2 Pro 兩個機種，預計有機會用上 Snapdragon 865 處理器、支援 Wi-Fi 6，搭載最新的 Android 10 作業系統。

(中時電子報)