因新冠肺炎疫情不實謠言四處流傳，桃園地檢署偵辦後，發現41歲張女、39歲羅女在臉書散布謠言，分別指林男罹患新冠肺炎；有武漢返台病人到某診所看病，診所卻未通報。檢方偵辦後，依照傳染病防治法分別給予起訴、緩起訴處分。

檢方調查，張女因不滿在臉書「風中蟾蜍」粉絲專頁遭戲謔、霸凌，1月24日在該粉專留言，「阿傑，多多出入公共場所，多多去劉她家走走，散佈武漢肺炎，感恩，也去謝有錢人家坐坐，散佈武漢肺炎，讚嘆傑傑，感恩傑傑，全軍覆沒」等不實疫情訊息，影射「阿傑」之林姓男子患有武漢肺炎，檢察官認為張女涉及傳染病防治法散播有關傳染病流行疫情不實訊息罪及刑法恐嚇公眾、加重毀謗罪，對其提起公訴。

至於羅女則是在1月27日在臉書「大溪在地人」社團內發布訊息，指「請問有誰可以幫忙通報，聽說桃園大溪某診所，有病人剛從武漢回來去看診，但診所好像沒有通報」等不實謠言，檢察官認為羅女觸犯傳染病防治法散播有關傳染病流行疫情不實訊息罪，不過羅女飯犯後坦承犯行，主動刪文，態度良好，因此命其提供80小時義務勞務，予以緩起訴處分。

桃園地檢署呼籲，民眾應該配合中央政策，勿隨意散播或轉傳，如有發現散播不實訊息，或對已徵用之防疫物資囤積居奇、哄抬物價，或有患者不遵行各級主管機關防疫措施等情事，請向檢方或轄區警調舉發。

(中時 )