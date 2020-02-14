南韓國內已連續第3天沒有出現新型冠狀病毒疫情的新增確診病例，仍維持28個確診患者，為市場帶來提振，周五南韓KOSPI指數收漲0.48%，為2,243.59點。外資買超韓股936億韓元，機構投資人賣超1084億韓元，散戶賣超13億韓元。大型股漲跌不一，三星電子收漲1.81%，SK海力士漲2.45%，現代汽車小漲0.38%，最大汽車零件廠現代Mobis跌0.84%，浦項鋼鐵跌0.68%。

(時報資訊)