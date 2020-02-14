《韓股》國內疫情穩定，韓股收漲0.48％ 15:572020/02/14 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南韓國內已連續第3天沒有出現新型冠狀病毒疫情的新增確診病例，仍維持28個確診患者，為市場帶來提振，周五南韓KOSPI指數收漲0.48%，為2,243.59點。外資買超韓股936億韓元，機構投資人賣超1084億韓元，散戶賣超13億韓元。大型股漲跌不一，三星電子收漲1.81%，SK海力士漲2.45%，現代汽車小漲0.38%，最大汽車零件廠現代Mobis跌0.84%，浦項鋼鐵跌0.68%。 (時報資訊) #韓股 #收漲 #韓元 #國內 #0.48% 也許您會感興趣 推薦閱讀 《韓股》憂中國新冠肺炎疫情，韓股跌0.74％ 12:502020/02/10 財經 《韓股》韓股收跌0.49％，「寄生上流」股逆勢漲 16:142020/02/10 財經 《韓股》電池股吸金，韓股漲1.29％ 11:422020/02/11 財經 《韓股》電池股領軍，韓股收漲1％ 15:572020/02/11 財經 《港股》疫情憂慮降溫，恆指開漲0.48％ 10:002020/02/12 財經 《韓股》汽車、製藥股領軍，韓股小漲0.24％ 12:162020/02/12 財經 《韓股》陸新冠肺炎新增病例減少，韓股創3周新高 15:572020/02/12 財經 《韓股》晶片股領軍，韓股漲約0.4％ 11:592020/02/13 財經 《韓股》湖北新冠肺炎病例激增，韓股收跌0.24％ 16:312020/02/13 財經 《韓股》疫情擔憂緩解，韓股漲0.52％ 12:162020/02/14 財經 財經熱門新聞 獨家》震撼！華航祭無薪假 開放留停 - 財經 每日一千萬片 蘇揆：台灣成為世界第二大口罩生產國 - 財經 - 工商 疫情影響半導體業？台積電大陸員工曝現況 - 財經 台股超跌！反彈秀未完待續 - 財經要聞 - 工商時報 星宇遭肺炎搞慘了？網1句分析大驚 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。