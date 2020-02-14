健身器材廠商岱宇(1598)大陸嘉興廠2月13日獲當地政府核可復工生產，大陸外地員工將遵循當地政府規範進行14天自主隔離後陸續返回工作崗位，隨著嘉興廠員工陸續返工逐步拉升產能，有望3月復工率將達7成水準，同時，並盡快安排訂單出貨排程，降低對整體營運影響。

岱宇表示，大陸嘉興廠主要以生產中低階家用健身器材、戶外家具等產品，近期中國地區新型冠狀病毒疫情蔓延，集團積極落實相關防疫工作並準備相關物資，亦已與客戶密切聯繫調整訂單出貨時程，集團全面復工後亦將持續注意疫情發展並隨時採取必要因應措施。

岱宇仍專注在提升全球家用、商用健身器材市場占有率為主要經營策略，持續投入SOLE、XTERRA、SPIRIT及UFC等多項品牌產品研發升級，包括SOLE品牌在北美主要通路客戶持續拓展通路據點，帶動整體備貨力道保持良好水準，再加上，聚焦大眾市場XTERRA品牌隨著產品線豐富、品牌知名度逐步提升，同步挹注整體接單表現暢旺，以期創造未來整體營運良好成長動能。

(時報資訊)